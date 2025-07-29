Инвалида-колясочника с VIP-билетом не пустили на Summer Fest в Новосибирске

Мужчину с инвалидностью, который передвигается на коляске, не пустили на Summer Fest в Новосибирске. Деньги за VIP-билет вернули, что посетитель остался недоволен, как и его сопровождающие. Об этом сообщает Telegram-канал «АСТ-54 Black».

«Наш друг сильно расстроился и до сих пор очень переживает. Мы потребовали админа, прибежала девушка, похлопала глазками и позвала организатора. Организатор наотрез отказался пропускать нашего друга, якобы инвалидам-колясочникам нельзя. При покупке билета такая информация не указывалась», — рассказал пользователь Сергей.

Несмотря на возврат денег, неприятный осадок от ситуации остался.

Журналисты издания NGS.ru обратились за комментарием к организаторам фестиваля, но ответа не получили.

В соцсетях мероприятия указано, что во входе могут отказать, если сотрудники заподозрят у гостя «психическое нездоровье, алкогольное или наркотическое опьянение». Также организаторы оставляют за собой право «отказать в обслуживании без объяснения причин».

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