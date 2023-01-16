Грязное дело: пара из Тюмени украла в магазине 45 флаконов шампуня для волос и продала

В Тюмени полицейские раскрыли кражу 45 флаконов шампуней для волос местной парой. Подозреваемые успели продать товар на рынке, а деньги поделить между собой. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на Telegram-канал «МВД МЕДИА».

В дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по городу Тюмени с заявлением о краже обратился представитель сетевого магазина. Потерпевший сообщил, что с прилавка пропали 45 флаконов шампуня. Сумма ущерба составила около 14 тысяч рублей.

Сотрудники полиции просмотрели записи с камеры видеонаблюдения и задержали подозреваемых. После проверки оказалось, что оба уже были судимы за аналогичные преступления. Они 2001 года рождения.

Мужчина вышел из тюрьмы в сентябре прошлого года, а женщина – в ноябре. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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