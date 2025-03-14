Госпитализировали в состоянии средней тяжести: мать ударила 12-летнюю дочь головой о плитку

Сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении жительницы Северной столицы. Она ударила 12-летнюю дочь головой о плитку, из-за чего та попала в больницу, передает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Стражи порядка узнали о случившемся поздно ночью 13 марта. Им сообщили, что в больницу попала несовершеннолетняя школьница с травмами. Ее состояние оценили как средней тяжести. Врачи приняли решение оставить ребенка в стационаре.

Правоохранители в ходе выяснения обстоятельств случившегося установили, что девочке нанесла травмы мама. Женщина, по словам юной петербурженки, ударила ее головой о плитку. Также, как утверждает несовершеннолетняя, в избиении принимала участие бабушка.

Ранее сообщалось, что в Перми мужчина избил жену и едва не утопил в ванне девятилетнего сына. Мальчику удалось сбежать от разъяренного главы семейства.