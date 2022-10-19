Гигантские крысы атакуют Находку

Первый инцидент нападения огромного грызуна был зафиксирован в японском ресторане «Токио» в центре Находки.

Среди бела дня на стол к одному посетителю запрыгнула крыса размером с небольшую кошку и тут же накинулась на человека.

Мужчина в ужасе отшвырнул животное, однако грызун оказался не из робкого десятка и попытался атаковать ещё нескольких гостей ресторана.

Когда заведение опустело, и на место случившегося прибыли врачи и сотрудники ближайшей санэпидстанции, выяснилось, что камеры видеонаблюдения так и не смогли зафиксировать откуда, появилась и куда пропала гигантская крыса.

Сообщается, что сотрудники ресторана и очевидцы уверяют, что грызунов подобного размера никогда не видели.

ФОТО: соцсети