Футбольного тренера из Костромы отправили в колонию на 5 лет за совращение малолетних

Костромской тренер, взявшийся подготовить к состязаниям юношескую футбольную команду девушек, теперь должен готовить себя к тюремному заключению.

Из показаний потерпевших выяснилось, что спортсмен на протяжении нескольких лет совершал неоднократные попытки добиться близости от своих молодых подопечных.

Девушки, входившие в сборную, все до одной были несовершеннолетние, однако мужчину юный возраст вовсе не смущал.

В ходе судебного заседания, доказательством вины послужили переписки тренера с несколькими юными футболистками. Неоднозначные намёки, интимные фотографии и неприличные ультиматумы, представленные потерпевшими, полностью исключили оправдательный приговор.

К слову, сам мужчина признал свою вину полностью.

Теперь спортивного эротомана ждёт минимум пять лет в колонии.