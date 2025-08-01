Фотограф Киркорова и Билана: раскрыта личность байкера, погибшего в жестком ДТП в Москве

Погибшим в ДТП с каршерингом в Москве мотоциклистом оказался звездный фотограф Рафаэль Юсипов. 31-летний мужчина, по предварительным данным, скончался в больнице через два часа после аварии.

Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, Юсипова сразу же доставили в больницу сразу после ДТП. Медики диагностировали у байкера многочисленные переломы и боролись за его жизнь. Но помочь ему не удалось.

Рафаэль Юсипов — известный фотограф, который работал с Филиппом Киркоровым, Димой Биланом, Даней Милохиным и другими знаменитостями.

Авария случилась минувшей ночью на Варшавском шоссе Москвы. Водитель каршеринга Chery делал разворот из среднего ряда и не увидел байк. В этот момент в него врезался Юсипов. От удара водитель мотоцикла сделал сальто и отлетел на 15 метров.

Ранее в Ленинградской области погиб в ДТП 45-летний Константин Захаров — глава медицинской исследовательской организации «Эскеллена», одной из первых тестировавших вакцину «Спутник V».