«Форма превыше всего»: школьники массово жалуются Мизулиной на «безумный холод» в кабинетах

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что ей приходят сообщения об отсутствии отопления в школах. Обращаются ребята из многих российских учебных заведений, в том числе из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на ее Telegram-канал.

По словам Мизулиной, жалобы присылают из Воронежа, Курска, Сургута, Ростова, Волгограда, Новосибирска, Ставрополья, Новочеркасска и других городов.

«Сообщения от замерзающих школьников приходят почти со всей страны», – поделилась Екатерина.

Среди всех жалоб есть история одной ученицы петербургской школы, которая рассказала о «безумном холоде» в стенах учреждения. Девочка отметила, что им запрещают ходить в кофтах, так как «форма превыше всего». По ее словам, администрация на это никак не реагирует.

Ранее мы писали о том, как на Урале из-за школьника с перцовым баллончиком пострадали девять человек. Подросток распылили аэрозоль в туалете на третьем этаже учебного учреждения. Газ распространился через систему вентиляции по второму и четвертому этажам. Через некоторое время часть школьников почувствовала себя плохо. В учреждение пришлось вызывать врачей.