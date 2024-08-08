Евгений Поддубный выжил: что известно о состоянии военкора на данный момент

Военкор Александр Коц сообщил, что раненый Евгений Поддубный шутит и беспокоится о своей группе. Александр рассказал о состоянии коллеги в Telegram-канале.

7 августа 2024 года в СМИ появилась новость о смерти Евгения Поддубного. Военкор работал в Курской области. По предварительным данным, в его машину попал дрон. Как выяснилось, Евгению удалось выжить. Как сообщает Kp.ru, после взрыва, пока машина «кувыркалась», он «вывалился из кабины». Его обнаружила эвакуационная группа.

Сейчас он лежит в больнице, где его навестил Александр Коц. По словам журналиста, Поддубный находится в хорошем настроении: он шутит и беспокоится о коллегах.

«Только что вышел от Евгенича. Живой, шутит и беспокоится о своей группе. Поддубного так просто не возьмешь! С Днем рождения, кум!» — написал Коц.

Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, курские врачи стабилизировали состояние Евгения, которого везут на дальнейшее лечение в Москву.

Также источник опубликовал аудиосообщение военкора, поблагодарившего медиков за свое спасение.

«Спасибо, что вы за меня переживаете! Я за вас тоже всегда переживаю. Мы обязательно победим. Победа будет за нами! Все хорошо», — сообщил Поддубный.