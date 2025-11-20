«Это уже часть образа»: почему SHAMAN после свадьбы изменил отношение к обручальным кольцам

«Общество действительно ожидает: если брак заключён, символ должен появиться. Это не про контроль, а про то, что медийные пары существуют в пространстве коллективных ожиданий. У них каждая деталь считывается как сообщение. В этом смысле логично, что после свадьбы кольцо стало появляться регулярнее. Публичный человек не может позволить себе «недосказанности» там, где люди привыкли наблюдать за символами. И тут важно понимать: для обычного человека кольцо — это часть личной жизни, способ показать, что у него всё устроено, что он востребован, что он в отношениях. Для звезд — это уже часть образа, продолжение роли, знак, через который аудитория понимает, на какой стадии личной истории сейчас находится артист», — резюмировал эксперт.