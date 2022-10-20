Эротический кризис: московские стриптизерши остались без купюр в трусиках из-за мобилизации

Из-за частичной мобилизации доходы московских стриптиз-клубов уменьшились в несколько раз. Труженицы пилона пожаловались, что богатые клиенты, которые «делали кассу», уехали за границу, оставив девушек без привычного заработка.

Одна из танцовщиц рассказала, что посетителей становится меньше. Ситуация пока не катастрофическая, но к этому все идет. Последний месяц девушка вынуждена выходить на работу минимум 4 раза в неделю, хотя раньше делала это дважды.

Другая столичная стриптизерша с восьмилетним стажем подтвердила, что мобилизация отразилась на доходах. Богатые люди перестали посещать стриптиз-клубы, хотя раньше богачи могли оставить девушкам чаевые до 100 тыс. рублей. Теперь миллионеры в стриптиз-клубах – экзотика.

Она жалуется, что доходы упали примерно в два раза. До объявления мобилизации стриптизерши могли делать 200-250 тыс. рублей, в кризис – 100 тыс. Ниже этой суммы девушки оголяться не хотят.

Напомним, частичная мобилизация была объявлена 21 сентября. Утверждалось, что будут призваны 300 тысяч человек.

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