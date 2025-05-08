Экс-замминистра обороны Попова госпитализировали из СИЗО в московскую больницу

Экс-замминистра обороны Павла Попова госпитализировали из СИЗО «Лефортово» в городскую больницу. Как сообщает Telegram-канал Mash, во время заключения у мужчины сильно ухудшилось состояние здоровья.

По данным источника, у Попова диагностированы диабет, гипертоническая болезнь 2 степени, мочекаменная болезнь, неалкогольная жировая болезнь печени и доброкачественная гиперплазия. Сейчас решается вопрос о проведении операции.

Бывший замминистра обороны проходил лечение стационарно, когда еще был на свободе. Его защитники на заседаниях просят учесть физическое состояние мужчины.

Напомним, что генералу продлили меру пресечения на 3 месяца. Летом прошлого года его обвинили в хищении 30 млн, которые были выделены на функционирование подмосковного военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» и конгрессно-выставочного центра «Патриот». Следствие считает, что Попов проводил строительные и ремонтные работы на своем загородном участке в Подмосковье.

Адвокат же говорит, что мужчина все делал на свои деньги, а сумма укладывается в его доходы.

Ранее мы писали о том, что адвокат Цырульниковой из дела Долиной заявила об ухудшении ее здоровья в СИЗО.