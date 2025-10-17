Экс-супруга убитого в Колпине военного заявила, что он ее изнасиловал и бил

Бывшая жена военнослужащего, убитого в Колпине, в беседе с РЕН ТВ обвинила погибшего в многолетних издевательствах. По ее словам, он регулярно избивал и насиловал ее, что в итоге привело к выкидышу.

Как сообщила девушка, отношения с 38-летним военнослужащим начались, когда ей было 16 лет. С первого года совместной жизни он начал ее систематически избивать и угрожать расправой ей и ее семье, если она попытается уйти.

В 2022 году мужчина ушел добровольцем в зону СВО, но позже сбежал. После возвращения домой издевательства возобновились. Женщина заявила, что он избивал ее даже во время беременности, что привело к выкидышу. В январе 2025 года его задержала военная полиция за дезертирство, однако, по словам женщины, угрозы в ее адрес не прекратились.

После развода летом 2025 года женщина начала встречаться с мужчиной по имени Борис. Но экс-супруг продолжал преследовать ее. В августе, по пути в другую воинскую часть, он прилетел в Санкт-Петербург, где, по словам собеседницы, снова избил и изнасиловал ее.

Напомним, 17 октября возлюбленному женщины было предъявлено обвинение в убийстве военнослужащего. По версии следствия, 6 октября он забил мужчину и утопил его тело в озере в Кингисеппском районе. Собеседница издания подтвердила, что видела в багажнике машины молодого человека тело, завернутое в белую ткань. После этого Борис поджег автомобиль. В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

Ранее мы писали подробности этой истории.