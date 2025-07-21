Экс-сотрудник МВД Украины Игорь Грушевский найден мертвым в бассейне в Испании

В бассейне жилого комплекса в Испании нашли мертвым бывшего сотрудника МВД Украины Игоря Грушевского. Вероятно, у него произошла остановка сердца или случился инсульт.

Об этом пишет издание El Español со ссылкой на информированные источники.

Умершему Грушевскому был 61 год. Недавно он приобрел квартиру в ЖК в Вильяхойосе. 29 июня бывшего сотрудника украинского МВД нашли мертвым. В тот день он плавал в бассейне своего ЖК. Следов насилия на теле не обнаружено, однако из одного уха шла кровь. Местные жители не исключают, что Грушевского убили.

Известно, что в 90-е мужчина работал в Управлении по борьбе с организованной преступностью, занимал руководящие должности.

Ранее в Подмосковье мужчина приковал жену к стеллажу и убил. Преступник был успешным фотографом: снимал звезд, в том числе балерину Майю Плисецкую.