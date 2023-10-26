Екатеринбуржец, прибивший ноги бывшей девушки к доске, недавно вышел из тюрьмы

Стало известно, что житель Екатеринбурга, который прибил ноги бывшей девушки к доске, недавно освободился из тюрьмы. Он провел на свободе несколько месяцев.

Об этом сообщает RT.

В настоящее время мужчина задержан. Ранее об издевательствах над женщиной сообщил Telegram-канал Baza.

По его информации, 41-летняя женщина решила расстаться с 32-летним мужчиной после череды скандалов. Спустя некоторое время он увидел бывшую на улице – та чистила машину. Мужчина предложил поговорить и повел ее в гараж. Там он стал избивать подругу. Сначала женщина отбивалась, а потом бывший бойфренд прибил ступни гвоздями к доске. Затем попросил отвезти в Асбест – женщина отказалась, тогда бывший друг облил ее бензином и поджег, после чего сам же потушил.

Только тогда женщина села за руль. По дороге она спровоцировала ДТП и тем самым спасла себе жизнь. Женщину нашли в тяжелом состоянии с ожогами верхних конечностей, шеи, лица. Мужчина выбежал из машины и попытался скрыться.

Ранее сообщалось, что в Омске мужчина убил свою 18-летнюю девушку из-за музыкальной колонки. Погибшая была беременна.