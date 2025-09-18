Его спасание можно назвать чудом: грибник заблудился и неделю выживал в ленинградских лесах

В Ленобласти прекратились поиски мужчины, который ушел в лес неделю назад и потерялся. Любителя тихой охоты нашли живым — ему чудом удалось избежать смерти, передает Telegram-канал 112.

По информации журналистов, грибник решил прогуляться по лесу у деревни Каушта Гатчинского района 10 сентября и пропал. После того как с мужчиной не удалось связаться, спасатели и волонтеры начали поиски.

Спасательная операция продолжалась в течение 7 дней. Спустя неделю ее участники нашли мужчину. Любителю тихой охоты приходилось бороться за жизнь — температура ночами в тех краях была в районе 3-5 градусов. После обнаружения, грибника эвакуировали из леса и передали в руки медикам. О его состоянии пока ничего не известно.

