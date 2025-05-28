Его фото висело на стенде «Ими гордится школа»: устроивший резню в Байкальске подросток был перспективным борцом

В Сети появились подробности из жизни 17-летнего парня, которого подозревают в расправе над подростками в Байкальске. Юноша занимался борьбой и побеждал на городском турнире. В образовательном учреждении, где несовершеннолетний учился, его фото весело на стенде «Ими гордится школа», передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Кроме того, подозреваемый в жестком убийстве 4 человек занимался баскетболом, входил в школьные команды по баскетболу и волейболу. В школе парня характеризовали как вежливого ученика, у которого не было никаких проблем с учебой.

На злополучной вечеринке были еще двое подростков, кто занимался борьба — мальчик и девочка. Школьник ушел домой до начала резни, а его знакомая, по предварительным данным, пыталась защитить других ребят от вооруженного парня и погибла.

Ранее сообщалось, что у подростков на вечеринке в Байкальске было много алкоголя. Они закупились им через Интернет.