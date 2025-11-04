Ее состояние оценивается как тяжелое: россиянин изрезал жену в Турции из-за предстоящего развода

Сотрудники правоохранительных органов в турецкой Алании задержали россиянина, который попытался зарезать супругу. Между мужчиной и женщиной произошел конфликт на улице, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, пара начала выяснять отношения. Россиянин принес с собой на встречу нож и впоследствии воспользовался им. Он стал наносить удары по всему телу. Когда пострадавшая упала, то ее супруг попытался скрыться с места преступления.

Стражи порядка оперативно задержали главу семейства. Сейчас они пытаются установить мотив действий россиянина. Однако, вероятнее всего, ссора между супругами вспыхнула из-за предстоящего развода.

Изрезанная мужем россиянка выжила. Ее доставили с многочисленными ранениями в больницу. Состояние пациентки оценивается как тяжелое.

Ранее сообщалось, что в Таиланде туриста из России едва не зарубили мачете. Ему пробили голову на глазах у шестилетнего ребенка.