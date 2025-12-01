Ее мать не может поверить, что жила с маньяком: мужчине грозит пожизненное за изнасилование падчерицы и убийства

Следователи устанавливают причастность подмосковного маньяка Алексея Гаськова к серии преступлений. Его обвиняют в убийстве как минимум 4 девушек. Также мужчина признался в изнасиловании 17-летней падчерицы. Ему грозит пожизненное заключение, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Убийств девушек, в которых сознался маньяк, происходили в 2000-х. Самое громкое из них — расправа над племянницей советника президента Перу. Погибшая училась в Московском государственном институте культуры.

В апреле 2007 года Гаськов угодил за решетку по обвинению в изнасиловании 11-летней дочери подруги. Однако тогда его причастность к массовым убийствам раскрыть не удалось. Следователи смогли доказать участие мужчины в преступлениях лишь в 2024 году после проведения ДНК-экспертизы вещественных доказательств. За год до этого Алексей успел изнасиловать свою падчерицу. Девушка молчала из-за страха, а ее мать не могла поверить, что жила с маньяком.

Близким другом Гаськова был Михаил Юдин, известный как «бердский маньяк». По информации журналистов, вероятно, мужчина разделит участь своего приятеля и отправится в колонию «Полярная сова».

В Подмосковье, помимо Гаськова, действовали и другие маньяки. Один из них — богородский. Он похищал и убивал своих жертв по конкретным числам.