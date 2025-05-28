Двоих погибших в Байкальске подростков похоронят в один день с возможным убийцей

Двоих из четырех погибших подростков в Байкальске похоронят в один день с возможным убийцей. Проститься с ними решили 30 мая.

Об этом сообщает irk.aif.ru.

По его данным, по погибшей девушке состоится отпевание в храме. Родители двоих других умерших школьников пока не решили насчет даты похорон.

Мэр Байкальска Василий Темгеневский отметил, что вопросами погребения займутся специалисты города и Слюдянского района, однако сначала должна быть определена дата прощания.

Отчим 17-летнего парня, которого подозревают в убийстве подростков, сообщил, что похороны состоятся в пятницу 30 мая. Журналисты встретили мужчину у дома подозреваемого – двухэтажного здания.

«Это не мой сын, но я его воспитывал. О трагедии я узнал по телефону — позвонили из полиции. Похороны будут в пятницу», - сказал он и добавил, что в семье воспитывались четверо детей.

Напомним, подростки праздновали день рождения в дачном доме. Из 14 человек пятеро ушли к вечеру, остальные остались ночевать. Ночью 17-летний подросток напал на приятелей и убил четверых школьников. При этом брат подозреваемого в убийстве заявил о невиновности родственника.