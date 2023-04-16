Двадцатитрехлетний сотрудник СИЗО с одного удара убил свою возлюбленную

Трагическая история приключилась в посёлке городского типа Подолино, близ Химок. Отношения, длившиеся три года, закончились смертью девушки.

Вечером 14 апреля 2023г. молодой человек, являющийся сотрудником следственного изолятора, позвонил матери и произнёс: «Я её убил. Теперь сяду».

Говорил он о своей девушке и, как рассказала mk.ru родственница убийцы, голос его звучал как робот.

Отношения у пары были сложные и нестабильные. За несколько дней до трагедии они намеревалась вместе смотреть съемную квартиру, в которую россиянин планировал переехать.

Видимо, в последний момент что-то пошло не так и парень, не сдержав эмоций, ударил девушку ножом в шею.

От полученного удара та скончалась на месте.

СИЗО юноша работал около года. С предыдущего места работы его сократили после конфликта с коллегой.

Погибшая родом из Майкопа, вместе с отцом - бывшим полицейским, а ныне мастером по укладке паркетов, жила в съемной квартире в Подмосковье. Возбуждено уголовное дело ч.1 ст.105 УК РФ (“Убийство”).