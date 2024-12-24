Душила жертв шарфами: следователи разоблачили серийную убийцу-штангистку

В Москве следователи раскрыли убийство девушки, совершенное в 2008 году. Оказалось, что за ним стоит серийная убийца из Ингушетии. На счету преступницы три жертвы, передает Telegram-канал МК:срочные новости.

Первой, кто погиб от рук злоумышленницы, оказалась жительница московского хостела. Убийца подкараулила жертву, задушила шарфом, ограбила и отправилась домой в Ингушетию.

В 2014 году женщина вновь совершила преступление. Она расправилась с супружеской парой в Нальчике. Мужчину она проткнула ножом, а его жену — задушила шарфом. Занятие тяжелой атлетикой обеспечивало убийце преимущество перед жертвами.

Позже она попала за двойное убийство в тюрьму на 9 лет. По окончании срока против женщины выдвинули новое обвинение — как раз в том нападении, которое она совершила в 2008 году. За него рецидивистка получила еще 11 лет.

Ранее выросшая жертва «новокузнецкого монстра» потребовала посадить маньяка в колонию. Она требует более сурового наказания для убийцы за детство без мамы.