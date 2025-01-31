Думала, что само пройдет: россиянка выпила жироудалитель вместо шампанского и умерла

В Москве 44-летняя женщина выпила жироудалитель вместо шампанского и умерла. Россиянка 10 дней не обращалась к врачам, так как думала, что все пройдет само. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что еще в новогоднюю ночь женщина нечаянно вместо игристого выпила жироудалитель, но в больницу не поехала, пока все не стало слишком плохо. Несколько дней россиянка терпела боль и заверяла мужа, что все в порядке. Но постепенно дискомфорт стало невозможно игнорировать, поэтому она вызвала скорую.

Москвичку госпитализировали с диагнозом «токсическое действие едких щелочей». Кроме того, у нее выявили ожог слизистой желудка и глотки, внутреннее кровотечение и нарушение дыхания. Пациентку поместили в реанимацию.

Врачи все это время спасали жизнь женщины, но 29 января ей стало хуже. Она стала синеть и впала в кому. Затем ее сердце остановилось.

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