Директора строительной фирмы избили до потери сознания и ограбили на 1,2 млн рублей

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают злоумышленников, которые совершили разбойное нападение на директора строительной фирмы в Санкт-Петербурге. Бизнесмена жестоко избили и ограбили, передает Фонтанка.

Мужчина пострадал в результате нападения накануне, 7 октября, в парке Сосновка. Вечером двое незнакомцев налетели на директора строительной фирмы со спины. Они ударили петербуржца по ноге и голове так, что тот упал и потерял сознание. Когда пострадавший очнулся, то не обнаружил ни документов на машину, ни кошелька, в котором, кроме карт, были 1,2 млн рублей.

После оказания медицинской помощи мужчину отправили долечиваться домой. По факту нападения было возбуждено уголовное дело. В настоящий момент правоохранители проводят мероприятия, направленные на поимку грабителей.

Ранее в Ленинградской области вооруженный мужчина ограбил школьника на 2 тысячи рублей. Полицейским удалось задержать злоумышленника.