Директор российской школы публично травила ученика, который ел лишние порции в столовой

Директор одного из российских учебных заведений устроила ученику «травлю» за то, что тот доедает за младшеклассниками их несъеденные порции.

Известно, что делает это ученик предварительно спросив и получив разрешение учителей.

О сложившейся ситуации рассказала изданию URA.ru мать молодого человека.

По её словам, денег на еду в семье не хватает, так как муж (единственный кормилец) скончался несколько лет назад.

«Мне звонит директор школы и почти криком сообщает, что сын ходит в столовую и ест неположенную ему еду», - жалуется родительница.

Появившись в сети, инцидент стремительно набрал резонанс. Абсолютное большинство интернет-пользователей единогласно встали на защиту ученика, однако в администрации города склоняются к тому, что ситуация не может быть так однозначна, как её описывает мать голодного ребёнка.

Местные власти уверяют, например, что учащемуся и так выдается горячее питание по льготным категориям.