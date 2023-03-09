Девушка съела килограмм собственных волос

В больнице подмосковного города Раменское проведена экстренная операция по спасению жизни 22-летней пациентки.

Предельно истощенная девушка была доставлена в госпиталь с жалобами на сильную боль в области живота.

Рентген показал невероятную картину: в желудке у пациентки просматривался полуметровый комок слипшихся волос.

Врачи тут же провели операцию под названием лапаротомия, разрезав брюшную полость в районе пупка и открыв доступ к внутренним органам.

Вес извлеченного волосяного комка составил около 1 кг.

Как выяснилось, в течение долгого времени девушка регулярно поедала собственные волосы. Эта мания называется трихофагия и сопряжена с сильными психопатическим расстройствами личности.

В настоящее время жизнь пациентки в безопасности, однако при выписке врачи настоятельно рекомендовали девушке пройти обследование у психотерапевта.