Девушка съела килограмм собственных волос
В Подмосковье врачи извлекли из желудка пациентки килограммовый комок свалявшихся волос.
В больнице подмосковного города Раменское проведена экстренная операция по спасению жизни 22-летней пациентки.
Предельно истощенная девушка была доставлена в госпиталь с жалобами на сильную боль в области живота.
Рентген показал невероятную картину: в желудке у пациентки просматривался полуметровый комок слипшихся волос.
Врачи тут же провели операцию под названием лапаротомия, разрезав брюшную полость в районе пупка и открыв доступ к внутренним органам.
Вес извлеченного волосяного комка составил около 1 кг.
Как выяснилось, в течение долгого времени девушка регулярно поедала собственные волосы. Эта мания называется трихофагия и сопряжена с сильными психопатическим расстройствами личности.
В настоящее время жизнь пациентки в безопасности, однако при выписке врачи настоятельно рекомендовали девушке пройти обследование у психотерапевта.