Девушка пришла на массаж, а ушла с подложным кредитом и следами насилия

Cтранная история с участием салона красоты и его клиенткой стала предметом разбирательства правоохранительных органов столицы.

По словам 25-летней фотомодели, вместо бесплатного массажа и обертывания в обмен на рекламное сотрудничество, в кабинете ее ожидали сексуальные домогательства массажиста.

Девушка уже была намазана кремом, а потому ей не удалось ускользнуть от мужчины сразу, а пришлось воспользоваться душем. В душе массажист продолжал преследование, правда ограничился пассивным созерцанием.

Оскорбленная клиентка вызвала администратора, которая, чтобы загладить вину не в меру распалившегося сотрудника, предложила девушке подписать новый договор, уже с многочисленными дополнительными бонусами.

Смятение и растерянность от происшествия, по словам потерпевшей, не позволили ей внимательно изучить предлагаемый контракт. Лишь придя домой, она выяснила, что подписала ни что иное, как кредит на сумму в 600 тысяч рублей.