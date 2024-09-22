Девочке было 11 лет: третий ребенок из семьи, которая отравилась пельменями и курицей, умер

Количество погибших детей в результате отравления неизвестным веществом в Красноярском крае выросло до трех. Первыми в больнице умерли 13-летний брат и 6-летняя сестра. Сегодня стало известно о смерти 11-летней девочки, передает Life.ru.

В одну из больниц Красноярского края поступила многодетная семья. Взрослые и дети отравились неизвестным веществом из продукции, приобретенной в магазине села Красная Сопка.

В семье четверо детей. Двое из них скончались накануне, а сегодня умер третий ребенок. Врачи пытались спасти девочку, но их старания оказались тщетны.

Сейчас в больнице находятся родители и еще один их ребенок. Семейство отправилось после ужина пельменями и курицей.

Ранее сообщалось, что в госпитале ветеранов войн отравилась 102-летняя мать актрисы Ирины Алферовой. На самочувствие пожаловалась она и еще 50 человек. Обстоятельства случившегося выяснит Следственный комитет.