Детский театр в Новосибирске обвинили в пропаганде ЛГБТ

В Молодежном драматическом театре «Первый театр» состоялась премьера спектакля «Принцесса и Людоед» по стихотворению Генриха Сапгира.

Постановка публике понравилась, до конца ноября все билеты уже распроданы.

А вот состоится ли спектакль в декабре, как заявлено в афише, пока неизвестно.

В этическую комиссию Минкульта поступила жалоба на то, что постановка пропагандирует запрещенную в РФ нетрадиционную ориентацию.

И в самом деле, все задействованные в спектакле роли (в том числе, роль принцессы) исполняют мужчины.

Режиссер Первого театра Полина Кардымон посоветовала Комиссии почитать про постановки греческих театров, про травести и про русскую бабу Ягу, которую в нашей стране с давних пор играют актеры- мужчины.

Комиссия читает. Но в Новосибирск все равно собирается.