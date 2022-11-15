Детский театр в Новосибирске обвинили в пропаганде ЛГБТ
В Молодежном драматическом театре «Первый театр» состоялась премьера спектакля «Принцесса и Людоед» по стихотворению Генриха Сапгира.
Постановка публике понравилась, до конца ноября все билеты уже распроданы.
А вот состоится ли спектакль в декабре, как заявлено в афише, пока неизвестно.
В этическую комиссию Минкульта поступила жалоба на то, что постановка пропагандирует запрещенную в РФ нетрадиционную ориентацию.
И в самом деле, все задействованные в спектакле роли (в том числе, роль принцессы) исполняют мужчины.
Режиссер Первого театра Полина Кардымон посоветовала Комиссии почитать про постановки греческих театров, про травести и про русскую бабу Ягу, которую в нашей стране с давних пор играют актеры- мужчины.
Комиссия читает. Но в Новосибирск все равно собирается.