Демонтировал заглушки газового оборудования: кто устроил взрыв в доме на улице Ленина в Тульской области

Сотрудники правоохранительных органов задержали 37-летнего мужчину после взрыва бытового газа в Тульской области. Он может быть причастен к случившемуся, передает Telegram-канал 112.

Взрыв прогремел вчера, 8 ноября, в доме на улице Ленина в Куркино. По данным следователей, которые допросили мужчину, он самостоятельно демонтировал заглушки газового оборудования. Из-за этого произошел выброс топлива. Обвиняемый в причинении тяжкого вреда здоровью гражданин использовал зажигалку в квартире, что привело к детонации и разрушению части дома.

Все это произошло во время ремонта. Несколько человек пострадали. А одна из жительница дома вылетела из окна при взрыве. Об этом рассказали очевидцы.

По словам свидетелей, пострадавшая осталась жива и попала в больницу. Большего всего досталось прохожему, которого сильно порезало осколками.