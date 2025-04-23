Даже не надела уличную обувь: нуждающуюся в лекарствах пенсионерку третий день ищут в Подмосковье

Волонтеры третий день прочесывают лес в окрестностях Солнечногорского городского округа Подмосковья. Они разыскивают пенсионерку, которая ушла из дома. Бабушка нуждается в лекарствах — они для нее жизненно необходимы, передает mk.ru.

Пенсионерка живет в деревне Хоругвино вместе с родственниками. Они не уследили, как бабушка покинула дом и пропала. Она вышла на улицу, даже не надев обувь, и скрылась в неизвестном направлении.

В день исчезновения на жительнице Подмосковья были: голубое пальто, халат, колготки и бежевые тапки. Также известно, что у пропавшей серо-голубые глаза, седые волосы и худощавое телосложение. Ее рост — около 160 см. При себе у женщины была черная сумка.

Ранее в Москве бесследно исчез 23-летний парень. Он пропал, возвращаясь с Котляровского кладбища поздней ночью.