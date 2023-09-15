Дачу Иосифа Сталина в Подмосковье выставили на продажу за 400 млн рублей. Об этом газете «Известия» сообщил Дом.РФ.

Дача Сталина находится рядом с Мытищами в Московской области. Площадь участка составляет 38 га. По информации источника, аукцион по продаже усадьбы «Липки-Алексеевское» пройдет 3 ноября. Начальная цена лота составляет 403, 49 млн рублей. Отмечается, что покупатель получит участок в аренду. Комплекс зданий с площадью 3,8 тыс. кв. м можно приобрести.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 30 октября.

Напомним, что с 2004 года комплекс не используется. Победитель торгов будет обязан провести работы по его сохранению.

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