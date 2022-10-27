Чтобы достойно похоронить домашнего питомца, 45-летний владелец пошел на разбой

Поминать безвременно скончавшегося кота житель города Железноводска будет в колонии.

В тот момент когда животное выскочило на проезжую часть и погибло под колесами автомобиля, владелец, ничего не подозревая, распивал в привычной компании собутыльников.

Узнав о случившемся, друзья предали останки кота земле, а владелец заказал в фотостудии фотографию любимца в траурной рамке.

На этом печальная история могла бы и закончиться, но безутешный мужчина стал настаивать на повторной пьянке – поминках по коту. На незапланированное застолье денег не хватало, возникла ссора, в результате которой хозяин кота силой отобрал у одного из собутыльников кошелек.

Теперь драма вот-вот перерастет в трагедию: обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы по статье 161 УГ РФ «Грабеж».

ФОТО: https://ru.freepik.com/