ЧП в Дагестане: во время урока школьница принялась кромсать ножом свою подругу

ЧП произошло в одной из средних школ Дагестана. На уроке алгебры в 9 классе ученица набросилась на свою одноклассницу и, по предварительным данным, нанесла ей не менее семи ударов ножом.

Пострадавшая доставлена в госпиталь. Нападавшая задержана и уже призналась в содеянном. Подробности пока не сообщаются.

Агрессивное поведение школьников все чаще становится причиной вызова полиции и скорой в учебные заведения.

Последний аналогичный инцидент был зафиксирован три месяца назад.

В одной из школ Симферополя ученик 11 класса двумя ударами ножа отправил своего одноклассника в реанимацию.