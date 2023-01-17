15:31, 17 января 2023
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ЧП в Дагестане: во время урока школьница принялась кромсать ножом свою подругу
ЧП произошло в одной из средних школ Дагестана. На уроке алгебры в 9 классе ученица набросилась на свою одноклассницу и, по предварительным данным, нанесла ей не менее семи ударов ножом.
Пострадавшая доставлена в госпиталь. Нападавшая задержана и уже призналась в содеянном. Подробности пока не сообщаются.
Агрессивное поведение школьников все чаще становится причиной вызова полиции и скорой в учебные заведения.
Последний аналогичный инцидент был зафиксирован три месяца назад.
В одной из школ Симферополя ученик 11 класса двумя ударами ножа отправил своего одноклассника в реанимацию.
Источник фото:https://www.freepik.com/
Источник:https://ren.tv/
Автор:Кирилл ЗенковТеги:
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