Четырехлетний мальчик погиб в бассейне отеля на Тенерифе

На Тенерифе четырехлетний мальчик умер от остановки сердца в бассейне. Спасатель вытащил ребенка из воды, но тот уже не реагировал.

О происшествии сообщает газета The Sun.

Отмечается, что ребенок из Великобритании отдыхал в курортном городе Сан-Мигель-де-Абона. В четверг 22 мая в экстренные службы поступило сообщение о том, что у ребенка остановилось сердце.

Известно, что медсестра из Службы неотложной помощи Канарских островов давала инструкции по проведению сердечно-легочной реанимации. В это время спасатели искали дефибриллятор.

На помощь пришли гости отеля, они представились врачами. На место выезжали две машины скорой помощи с передовыми системами жизнеобеспечения и медицинский вертолет.

Несмотря на все меры, мальчик скончался.

«Ребенок умер, не сумев оправиться от остановки сердца и дыхания, из-за которой его пришлось вытаскивать из бассейна отеля», - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в Египте погиб четырехлетний ребенок из России. Его мама рассказала, что все произошло за 20 секунд.