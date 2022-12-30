Черная метка рецидивистов: как понять, что на вашу квартиру готовится налет

Кому отдых, а кому – самая что ни на есть рабочая неделя. Мы собираемся уехать, а воры планируют войти в нашу квартиру.

В пресс-службе столичной прокуратуры рассказали, как преступники готовятся к очередному налету.

На первом этапе они просто вычисляют будущую жертву. По внешнему вид у, по одежде, по марке автомашины и наличию гаража.

Определив, что вы – человек состоятельный и игра стоит свеч, воры приступают с следующему этапу. Составляют график вашей рабочей недели, стараясь установить день и час, когда в квартире никого не будет.

Если на коврике перед квартирой появилась монетка, в замочной скважине – спичка, а в щель входной двери засунут рекламный буклет (не вынув который, невозможно войти) – значит ваше жилище «пасут».

И самое время поделиться новостью с участковым.

Восемь дней рождественских выходных – время особого риска.

Если вы собрались уехать на всю неделю, можно использовать маленькие профилактические хитрости из серии «как будто бы я дома».

Оставьте включенной настольную галогеновую лампу или торшер. Электричества съест на копейку, но может сохранить добро на большую сумму.

Отдайте дубликат ключей надежным людям, попросите их зайти раз-другой.

Или хотя бы вынуть спам из почтового ящика. Когда ящик переполнен – это тоже сигнал, что вы в отлучке.

Не выкладывайте в Сеть радостную новость типа «мы приехали, тут классно, вернемся 8-го вечером».

Опытные хакеры часто в сговоре с квартирными ворами.

Вы сами подпишите им квитанцию на преступный визит в ваш дом.