Часто жаловалась на тяжелую жизнь: тело восьмиклассницы нашли под окнами дома

Сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела после гибели ученицы восьмого класса в Санкт-Петербурге. Тело несовершеннолетней обнаружили возле итальянского ресторана, передает Фонтанка.

Сообщение о гибели восьмиклассницы поступило в полицию накануне, 14 октября. Очевидец вызвал наряд после того, как обнаружил возле итальянского ресторана на улице Есенина труп девочки. Прибывшие на место стражи порядка осмотрели тело погибшей и отправили его в морг на экспертизу.

В настоящий момент правоохранители выясняют обстоятельства смерти несовершеннолетней. Уже известно, что родители девочки были лишены прав на опеку. Сама же восьмиклассница ни на каких учетах не состояла. По словам знакомых школьницы, она часто жаловалась на тяжелую жизнь.

Ранее в Новосибирской области перед входом в учебное заведение погиб пятиклассник. Мальчик внезапно упал и ударился головой о поребрик.