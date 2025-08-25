«Был очень хорошим мальчиком»: россиянка умерла на могиле сына, погибшего в зоне СВО

В Забайкальском крае женщина скончалась на могиле сына, погибшего на СВО. Россиянка не могла смириться со смертью наследника.

Молодой человек из города Балея подписал контракт с Минобороны РФ после срочной службы. Он уже возвращался раненым, но решил снова отправиться на СВО. В июне 23-летний парень погиб, и его смерть стала настоящим горем для матери, рассказала «Чите.ру» знакомая семьи.

После похорон 50-летняя мать очень часто ходила на кладбище. После 40 дней со дня его смерти женщина скончалась прямо на могиле сына.

«Через некоторое время после 40 дней со смерти сына она умерла на кладбище — тело нашла бригада, копающая могилы», — объяснила собеседница издания, отметив, что сын россиянки «был очень хорошим мальчиком».

Похоронят безутешную мать 26 августа.

Как пояснил военный комиссар города Балея и Балейского района Евгений Болонев, сын россиянки участвовал в СВО в должности старшего механика-водителя танкового батальона. Молодой человек погиб около Отрадного в ДНР.

