Бурятская учительница спасла малыша из снежного плена

Сильные морозы и ураганные ветры в Бурятии не редкость. В такую погоду местные жители стараются не покидать свои дома без крайней нужды. А вот приезжие, зачастую, не осознают опасности и становятся жертвами чрезвычайных происшествий.

Воскресным вечером 22 января учительница единственной в селе Усть-Брянь средней школы Ксения Павловна случайно вышла на улицу.

Термометр показывал минус 37, резкий ветер создавал ощущение невыносимого мороза.

Внезапно учительница услышала вдали детский плач. В январе в Забайкалье солнце заходит в половине шестого, и потому 24-летняя женщина не сразу обнаружила ребенка, барахтавшегося в огромном сугробе.

А обнаружив, поняла: с ним случилась беда. Малыш был без варежек и совершенно не осознавал, где он и что с ним происходит.

Учительница, как могла, отогрела ребенка, но тот по- прежнему не ориентировался в пространстве и не мог вспомнить свой адрес. К счастью ситуация привлекла внимание еще одной односельчанки. Которая припомнила, что знает мать ребенка, и что это – приезжая.

Общими усилиями маленького потерпевшего доставили домой.

По факту происшествия полиция начала проверку.