Британский ученый умер от чрезмерного употребления сока с добавками витамина А

В Великобритании скончался известный ученый, которого называли приверженцем здорового образа жизни и натурального питания, Бэзил Браун. Иронично, но причиной смерти стало чрезмерное употребление витамина A.

Как сообщает Mirror, за десять дней он выпил порядка 40 литров морковного сока, запивая его концентрированными добавками с витамином А. Результат оказался смертельным. Напиток был приготовлен по собственному рецепту Брауна.

Как объяснили врачи, из-за чрезмерного потребления витамина А у 43-летнего Бэзила разрушилась печень. Отравление этого органа и привело к смерти.

По словам коронера, в печени мужчины были обнаружены повреждения, похожие на те, что возникают при длительном злоупотреблении алкоголем.

Также эксперты напомнили, что витамин A является жирорастворимым, и организм накапливает его в печени, а не выводит излишки.

Ранее мы писали о том, что умер советский актер и ученый Андрей Демьянов.