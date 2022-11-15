16:54, 15 ноября 2022
1 мин.
«Больше не вернется» : Сергей Чумаков упустил свой последний шанс
В следующий тур телевизионного проекта «Суперстар. Возвращение», Сергей Чумаков не пройдет.
Россияне могут помнить певца по хитам "Сиреневый вечер" и "От весны до весны", что крутящихся в свое время по радио и на музыкальных каналах.
Трогательная история заката звезды Сергея прозвучала в эфире воскресного шоу на НТВ, но не впечатлила зрителей, и на финальном голосовании чаша весов склонилась в пользу соперника - Александра Айвазова.
Благодаря проекту «Суперстар. Возвращение» у звездных исполнителей прошлых лет есть возможность обрести новую волну популярности. В жюри шоу музыкальный критик Сергей Соседов, певица Маша Распутина, певец Стас Пьеха и телеведущая Лера Кудрявцева. Вести шоу взялись Лолита и Вадим Такменёв.
Источник фото:Youtube.com
Источник:https://www.popcornnews.ru/
Автор:Кирилл ЗенковТеги: