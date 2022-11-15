«Больше не вернется» : Сергей Чумаков упустил свой последний шанс

В следующий тур телевизионного проекта «Суперстар. Возвращение», Сергей Чумаков не пройдет.

Россияне могут помнить певца по хитам "Сиреневый вечер" и "От весны до весны", что крутящихся в свое время по радио и на музыкальных каналах.

Трогательная история заката звезды Сергея прозвучала в эфире воскресного шоу на НТВ, но не впечатлила зрителей, и на финальном голосовании чаша весов склонилась в пользу соперника - Александра Айвазова.

Благодаря проекту «Суперстар. Возвращение» у звездных исполнителей прошлых лет есть возможность обрести новую волну популярности. В жюри шоу музыкальный критик Сергей Соседов, певица Маша Распутина, певец Стас Пьеха и телеведущая Лера Кудрявцева. Вести шоу взялись Лолита и Вадим Такменёв.