Более 20 детей скончались после употребления обычного сиропа для кашля

В Индии, как минимум, 24 ребенка скончались за месяц после употребления сиропа от кашля. Власти страны начали расследование, пишет агентство Reuters.

По сообщениям трех источников, должностных лиц из штата Тамилнад, при производстве лекарства мог использоваться токсичный химикат.

Стало известно, что компания Sresan Pharmaceutical Manufacturer приобрела 50 килограммов пропиленгликоля у местного дистрибьютора. Тот, в свою очередь, закупил растворитель у небольшой компании, специализирующейся на ароматизаторах и химических добавках.

В результате проверки выяснилось, что партия сиропа для кашля, из-за которого, предположительно, скончались дети, содержал диэтиленгликоль (ДЭГ) — промышленный токсин, известный по ряду трагедий в разных странах.

