Бойфренд привязал девушку к своему автомобилю, а ее дядя сел в другую и задавил несчастную насмерть

Трагедия в Уральской области начиналась, как веселая зимняя шутка. В маленьком поселке на дорогах снег не чистят, а машин на трассах практически нет. Все это подталкивает местных жителей к рискованным играм.

Приятель 22-летней Кристины прицепил к своим старым «жигулям» два снегоката и ледянку, на которые уселись три сестры.

Веселый поезд покатил по дороге, сзади, на другой машине, ехал родной дядя.

В пути водитель второго автомобиля отвлекся. В этот момент Кристина не удержалась на ухабе и упала прямо под колеса.

Шутники еще успели доставить покалеченную девушку в местный травмопункт, однако было уже поздно.

Сейчас выяснились и отягчающие обстоятельства: ни у одного из мужчин, севших в тот вечер за руль, не было водительских удостоверений.

24-летний машинист смертельного паровозика, к тому же, был в состоянии алкогольного опьянения.