Била утюгом: россиянка истязала взятых под опеку сестер за непослушание

В Тольятти женщину обвинили в истязании взятых под опеку несовершеннолетних сестер. По данным Kp.ru, она избивала родственниц утюгом за плохое поведение.

Сообщается, что после смерти родителей 31-летняя россиянка стала официальным опекуном сестер-школьниц. Однако отношения их не складывались. Старшая в семье рассказывала — девочки ее не слушались. Например, одна из них сбегала из дома.

С непослушанием женщина боролась радикальным образом. Предположительно, она избивала сестер. Причем иногда в дело шел утюг.

Когда о происходящем в семье стало известно, возбудили уголовное дело. На данный момент школьницы находятся в реабилитационном центре. У обвиняемой также есть сын. Отмечается, что мать могла говорить ему о том, что взяла под опеку сестер во избежание порицания со стороны общественности.

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