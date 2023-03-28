«Бес попутал»: в Москве задержан 80-летний пенсионер-растлитель

Это история началась ровно год назад, когда мать застала свою 7-летнюю дочь от первого брака на коленях пожилого отца ее второго супруга. Женщина заподозрила неладное, и, расспросив ребенка, выяснила подробности.

«Бес попутал, - признался 80-летний пенсионер, – больше не буду». В тот раз мать побоялась травмировать психику дочери и решила не обращаться в правоохранительные органы.

Однако отношения в семье оказались подорваны. Женщина не могла простить мужу поведение его отца и в начале этого года подала на развод, решив переехать к родителям.

Как сообщает «МК», в день переезда между уже бывшими супругами разгорелся скандал. Пожилой родитель принял сторону сына и набросился на сноху с кулаками.

Чтобы спастись от побоев возмущенная женщина вызвала наряд полиции. Которому и сообщила истинную первопричину произошедшего.

80-летний педофил задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело о растлении несовершеннолетней.