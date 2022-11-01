Россиянин заявил на бывшую жену, которая дала ребенку леденец в виде члена

Жительница Белгородской области, намекая мужу на необходимость своевременно выплачивать алименты, прислала ему видео, где ребенок ест леденец в виде полового члена. Мужчина передал запись органам опеки – теперь девушку проверяют.

Видео, которое она сняла, сопровождалось следующей подписью: «Пап, закончатся деньги, будем сидеть сосать».

Власти установили факт «недопустимого поведения» по отношению к несовершеннолетнему. Действиям девушки дадут правовую оценку.

Не ожидая такой реакции, мать решила подключить к делу губернатора Вячеслава Гладкова. В своем обращении к нему жительница указала, что дала конфету в шутку и никакого сексуального умысла не было. Также женщина пожаловалась, что присужденные ребенку алименты ей приходится чуть ли не выпрашивать.

По ее словам, опека и полиция изъяли телефон и сняли личную переписку с любимым человеком. Она рассказала, что органы опеки кричали и обвиняли в совращении ребенка. На женщину составили протокол. Она попросила губернатора помочь и разобраться в данной ситуации.

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