Бабушка хотела продать швейную машинку и перевела фейковому покупателю 1,5 миллиона

Мошенники развели 73-летнюю пенсионерку на 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал прокуратуры Москвы.

Пожилая жительница столицы захотела продать старую швейную машинку через интернет. Она быстро нашла первого покупателя, разместив объявление в специальном приложении. Женщина рассказала мужчине про все недостатки товара, однако он и после этого решил приобрести швейную машинку и даже был готов сразу перевести необходимую сумму.

Пенсионерка продиктовала покупателю номер банковской карты, а через минуту получила уведомление о получении перевода на 1,5 миллиона рублей. Обеспокоенный мужчина позвонил женщине. Он сказал, что перевел деньги случайно, и попросил вернуть ему все средства.

Получив согласие, фейковый покупатель убедил москвичку перевести 1,5 миллиона в другой банк, чтобы избежать комиссии. Пенсионерка открыла новый счет и перевела деньги якобы дочери мужчины. Однако спустя некоторое время женщина пришла домой и осознала, что ее обманули.

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