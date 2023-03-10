Аттракцион поставлен на учет: почему в парке «Остров мечты» у женщины остановилось сердце

Гибель женщины на аттракционе в московском парке «Остров мечты» связана с состоянием здоровья. Такую причину смерти озвучили в пресс-службе парка со ссылкой на врачей скорой помощи.

Там подтвердили инцидент, который произошел 10 марта.

«По предварительным данным прибывшей на место бригады скорой помощи, причиной стало состояние здоровья посетителя», - сказали в парке, не уточнив, что именно спровоцировало остановку сердца у посетительницы.

Также в парке заверили, что «инцидент не связан с деятельностью аттракционов». Комментарий приводит ТАСС.

Аттракцион, на котором случилось ЧП, исправен, сертифицирован и поставлен на госучет. На месте работают соответствующие службы.

Парк выразил соболезнования семье погибшей.

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