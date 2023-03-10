Аттракцион поставлен на учет: почему в парке «Остров мечты» у женщины остановилось сердце
В пресс-службе парка «Остров мечты» назвали причину гибели женщины на аттракционе.
Фото: Фролов Михаил /Komsomolskaya Pravda/East News
Гибель женщины на аттракционе в московском парке «Остров мечты» связана с состоянием здоровья. Такую причину смерти озвучили в пресс-службе парка со ссылкой на врачей скорой помощи.
Там подтвердили инцидент, который произошел 10 марта.
«По предварительным данным прибывшей на место бригады скорой помощи, причиной стало состояние здоровья посетителя», - сказали в парке, не уточнив, что именно спровоцировало остановку сердца у посетительницы.
Также в парке заверили, что «инцидент не связан с деятельностью аттракционов». Комментарий приводит ТАСС.
Аттракцион, на котором случилось ЧП, исправен, сертифицирован и поставлен на госучет. На месте работают соответствующие службы.
Парк выразил соболезнования семье погибшей.
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