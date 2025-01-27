Арестованный экс-глава УВД подмосковных Озер Анатолий Камышов скончался в СИЗО

В СИЗО в возрасте 68 лет скончался экс-глава УВД подмосковных Озер Анатолий Камышов. Он был арестован по подозрению в организации убийства главы администрации Озерского района в 2002 году.

Как пишет mk.ru, Камышов вечером 26 января пожаловался на плохое самочувствие. Местные врачи попытались оказать ему первую помощь, но арестант скончался. По предварительным данным, у него случился сердечный приступ.

Камышова арестовали в ноябре 2024 года в рамках дела так называемой «банды спецназовцев», совершившей в 2000-е годы серию убийств предпринимателей и чиновников.

В 2011 году Анатолий Камышов возглавил ООО «РКЦ», занимавшееся сбором коммунальных платежей.

В 2013 году занял пост заместителя главы администрации Озерского района, но практически сразу вышел на пенсию.

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