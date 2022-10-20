Анна Большова устроила смертельное ДТП

Заслуженная артистка России, почётный деятель искусств и театральная актриса Анна Большова оказалась участницей ДТП со смертельным исходом.

Поздно ночью 14 октября Большова, сидя за рулем своего «Ауди», на полной скорости сбила пешехода.

Сообщается, что актриса сама вызвала на место происшествия скорую помощь и дала показания сотрудникам ГИБДД.

Известно также, что под воздействием алкоголя или наркотиков Анна не находилась и ехала в машине одна.

Как пояснил журналистам источник в патрульно-постовой службе, актриса не увидела в темноте пешехода, так как дорога на этом участке не освещена и не имеет никаких дорожных знаков.

ФОТО: Kashaev Pavel/East News