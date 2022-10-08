Американский гинеколог 19 лет домогался своих пациенток

В американском штате Нью-Йорк проходит судебный процесс о сексуальных домогательствах, в которых 19 лет подряд был замешан врач-гинеколог.

В общей сложности 147 женщин пострадали от действий врача в период с 1993 по 2012 год, когда некий Роберт Хэдден прекратил медицинскую практику.

Медицинский центр Ирвинга при Колумбийском университете выплатит порядка 165 млн долларов компенсации 147 женщинам.

В 2016 году врач признал свои преступления и лишился лицензии.